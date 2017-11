Tallós Rita: Több zaklatásos sztorim van

Jobban tennék a hatalomra vágyó férfiak, ha elmennének egy prostituálthoz, véli a színésznő, aki szerint „semmi sportértéke” annak, ha a vezető férfi megkap egy fiatal munkatársnőt. Tallós Ritát a színművészeti tanára zaklatta.

„Szomorú vagyok a kommentek miatt, amiket Sárosdi Lilla kap a Facebookon. Ez egy országos jelenség... Én azt tudom, hogy ebben az országban ennek hagyományai vannak, és mi tizennyolc évesen azt hittük, hogy ez normális. Tudok sok ilyen ügyet, de nem vagyok felhatalmazva, hogy elmondjam” – mesélte Tallós Rita a Mokkában.

Úgy véli, hogy mindenkinek magában kell tisztáznia, mennyi idő kell ahhoz, hogy elmondja a történetét, lehet ez tíz, húsz év is. „Mindenki érzését tiszteletben kell tartani. Én is kaptam kommentet, hogy a Cha Cha Chában levetkőztem, mit képzelek... de semmi köze a színpadi vetkőzésnek a valósághoz. Több sztorim van, olyan is, amelynek a szereplője már meghalt, de olyan is, amelynek még él. Szexuálisan visszaélni a hatalommal... ennek nincs sportértéke! A vezető beosztásban élő férfiak, akik ezzel visszaélnek, nem férfiak” – közölte.

A szülei nem tudták, hogy felmegy a színművészeti tanárának lakására, és neki eszébe sem jutott, hogy a tanár, akire felnézett, valamit akar tőle: „Nem férfi vagy nő, akire felnézek. Nem a neme érdekes, hanem az, hogy egy nagy ember, akire felnézek, és akitől tanulni akarok... és innentől sokkos a helyzet. Ezek a férfiak jobban tennék, ha elmennének a megfelelő nőhöz, akár egy kurvához, mert az tiszta helyzet: adok, kapok. De ezek a férfiak azt hiszik, hogy ez a személyükről szól, pedig visszaélnek a hatalmukkal.”