Babát vár a Luxusfeleségek szereplője

A Viasat3 szereplője gyorsan ismert, népszerű lett a tévézők körében, noha a megvágott reality alapjén nem egy könnyű természet. Most viszont örömhírt osztott meg kedvelőivel. "Amikor forgattuk a Feleségek luxuskivitelbent, lett először gyanús a dolog. Az egyik epizód a Szigeten játszódott, ahol nagyon rosszul lettem, vettem is egy tesztet, de az negatív lett, ezért azt hittem, csak téves riasztás. Végül nem jött meg a menzeszem, és vettem még egy tesztet, az már pozitív volt. Elképesztő volt az egész, csak telefonon értem el Fecsót, aki nagyon érzelmes, el is sírta magát, annyira boldog volt a hírtől" - mondta Vivien a Blikknek.

"Körülbelül egy hete derült ki, hogy kisfiú. Sejtettem, hogy fiú lesz, mivel egész más volt eddig a terhességem, mint korábban Ariana esetében" - mesélte boldogan.

Itt olvashat vele hosszabb interjút.