Szex közben lepték meg a gyerekei a csinos színésznőt

Kristen Bell az anyaság egyik legkínosabb pillanatáról mesélt, egyszer a gyerekei akkor nyitottak rájuk, amikor épp szexeltek a férjével.

Az egykori Veronica Mars, Kristen Bell a The Talk című műsorban promózta új filmjét, a Rossz anyák karácsonyá-t, amikor arra terelődött a szó, hogy neki magának mi volt a legkínosabb élménye, mióta anya lett.

A színésznő gondolkodás nélkül rávágta: a lányai, a most 3 éves Delta és a 4 éves Lincoln egyszer akkor toppantak be a szobába, amikor ő és a férje, Dax Shepard pont szex közben voltak.

"Végül is ők is így készültek, nincs ezzel semmi gond" – próbálta elviccelni a helyzetet Bell, de aztán a műsorvezető, Julie Chen kérdésére elmesélte, hogyan is reagáltak valójában.

"Hé, mi a helyzet, mit szeretnétek?" – fordultak barátságosan a lányok felé, majd elmagyarázták nekik, hogy anya és apa csak tartottak egy kis pihenőt.