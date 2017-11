Ambrus Attila első bankrablásáról mesélt

A valóságshow-ban szereplő, Whiskys rablóként hírhedtté lett Ambrus Attila arról is mesélt, hogyan jutott pisztolyhoz.

„Jelen pillanatban nem tudom, hogy működik a fegyverbeszerzés... az első rablás alkalmával riasztópisztoly volt nálam. De aztán rájöttem, hogy váltani kell, ha azt akarom, hogy komolyan vegyenek. Ha ugyanis kifogok egy szakembert, akkor az kiszúrja, hogy egy gázpisztoly van nálam” – elmélkedett az Ázsia Expresszben Ambrus, akit bankrablóként ismert meg az ország, majd leülte jogos büntetését, azóta pedig megszelídült, és kerámiákkal foglalkozik.

„Nagyon sok fegyverem volt, sokat az őröktől vettem el. De nem is ez a lényeg... Valószínűleg most is könnyű beszerezni fegyvereket, de régen könnyebb volt: ott voltak a munkásőrök volt fegyverei, és zajlott a délszláv-háború a közelben” – fejtegette a Whiskys.

Az Ázsia Expressz este héttől megy a TV2-n, Ördög Nóra itt mesélt a kalandokról, Kárpáti Rebeka pedig itt hintett el pár sztorit.