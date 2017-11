Éjjel-nappal Alexa: Engem utáltak az emberek

Ha bekerül egy új társaságba, nehezen illeszkedik be: ő is távolságtartó, és érzi is, hogy nem kedvelik. A napi sorozatban egy év volt, amire haverjai lettek.

„Személyiségfejlődés szempontjából jót tett, mert kislányként érkeztem a sorozatba... bár még most sem vagyok nagylány. Nehéz volt, főleg az elején, nehezen illeszkedek be csoportokba. Utálnak. Nem vagyok egy egyszerű személyiség, ezt tudom is magamról, és nehezen nyitok mások felé. Kölcsönös volt a 'két lépés távolság,' és én is tartottam ezt egy évig" – mesélte Kolholák Szandra.

„Egy év után elkezdtem komolyabban venni ezt az egészet. Éreztem, hogy ezt szeretem csinálni, utána megpróbáltam közeledni a többiekhez" – emlékezett. Idővel sokakat megkedvelt: „Nagyon jóban vagyok a Barbi nevű szereplővel, és Papát, azaz Joe-t is nagyon szeretem" – tette hozzá a Reggeli című műsorban.

Elmondta továbbá (igen határozottan), hogy „kicsit határozottabb Alexát szeretne látni, extrémebb kategóriára váltana", bármit is jelentsen ez.