Mi lett az ötödik Megasztár elfeledett döntőseivel?

Az ötödik Megasztár volt az első olyan verziója a formátumnak, amelyre nemcsak énekesek, hanem együttesek is jelentkezhettek. 2010-ben volt képernyőn, a dobogón pedig Tolvai Reni, Kökény Attila és Szíj Melinda állt. Tizenhárman mentek a döntőbe, sokukról ma már semmit nem tudni, visszavonultak a nagy nyilvánosság elől. Mi lett Gusztos Bencével, Szeleczki Dáviddal és a többiekkel?

A 13 fős mezőnyből máig a nagyközönség előtt éli életét a győztes Tolvai Reni, és párja, Kállay-Saunders András (ebben a szériában a negyedik helyen végzett), de itt futott be Kökény Attila és Szíj Melinda is.

Utóbbiról épp mostanában lehetett sok idő után hallani, készül A Dal 2018-ra, szívesen képviselné Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Az énekesnő egyébként a harmadik lett 2010-ben a tehetségkutatóban, csak ritkán bukkant fel az elmúlt években: legutóbb a nyáron jelentkezett egy dallal és videóklippel, akkor arról is beszélt, hogy minden hónapban van fellépése valahol az országban, kisebb fesztiválokra, rendezvényekre hívják. Csak annyi koncertet vállal, ami befér a munkája mellé, jogi asszisztensként dolgozik egy budapesti irodában. A Megasztár után ismerte meg párját, akivel azóta is boldog párkapcsolatban él.

Giorgio, azaz Djordjevic István is szép helyezést ért el, ennek ellenére nem indult be a várt, országos karrier. Kisebb körökben azonban sokat zenél, néhány hete dicsekedte el közösségi oldalán, hogy aranylemezes dalszövegíró lett, a fotón Keresztes Ildikó mellett pózol. Dalokat ír, a Crazy Little Queen Tribute Band énekeseként lép színpadra, máig aktív.

Lakatos Yvette első dala 2011 nyarán jelent meg, Don't You Know címmel, majd több formációban is feltűnt, a Josh és Jutta duó énekesével, és Való Világ Bécijével is próbálkozott: whYBe néven akartak a külföldi piacra betörni. Tavaly arról beszélt, hogy egy utasszállító hajón énekel egy magyar bandával minden este, ahol a Megasztár korábbi versenyzői, Giorgio és Gál Csaba Boogie is fellépnek.

Szeleczki Dávid szólókarrierről álmodozott, de 2015-ben úgy döntött, nemcsak műfajt vált, de az egyéni éneklés helyett csapatban szeretne zenélni. Azóta láthatták a nézők az X-Faktorban, a Jaggers tagjaként, igaz, 2010 óta sokat változott: szakállal és hosszú hajjal alig ismerni rá a megasztáros, korábbi énjére.

Patai Anna 11 évesen tűnt fel a Megasztárban, a műsor után azonnal beindult zenei karrierje. A saját dalok és videóklipek mellett színházi felkéréseket is elvállalt, Colors című száma pedig 2016-ban bekerült A Dal elődöntőjébe.

A kilencedik helyen végzett Gusztos Bencéről nem sokat tudni, a kiesés után arról beszélt, hogy zenekart alapít Gerendás Péter fiával, Gerendás Dániellel. A Fivérek is itt mutatkoztak be, a három testvérről szintén nem sokat tudni, pedig akkoriban nagyon kedvelték őket a nézők (mellettük Szólik Tibor és Jámbor Béla is az együttes tagja volt.)

Két évvel a tehetségkutató után készült el a Seres fivérek fémjelezte Favor együttes első nagy CD-je és a hozzá tartozó videóklip. Egy ideig koncerteket is adtak, majd 2014-ben búcsúkoncertet hirdettek, és feloszlottak. A zenében ma nem a művészet, hanem a pénz dominál, ebben ők nem szeretnének részt venni – mondták. 2012-ben énekesük, Seres Antal arról beszélt, hogy pártfogójával úgy döntött; elérkezett az idő, hogy immár ő pártfogoljon másokat: alapítványt hoztak létre, és rákos gyermekeken próbáltak segíteni.

Az Adam's Comedy volt a széria másik döntős zenekara, és bár máig elérhető rajongói lapjuk a közösségi oldalon, rég nem aktívak. Varga J. Bernadett esett ki elsőként a Megasztár ötödik szériájából, ő hamar eltűnt a műsor után, és azóta sem látni a tévében, újságokban.

A szlovákiai Csonka Andreas hatévesen kezdett zenélni, autodidakta módon fejlesztette magát. Magyarországon akart karriert építeni, ezért jelentkezett a műsorba, de 2015-ben úgy döntött, inkább Ausztriában próbálkozik, és Bécsbe költözött. Tavaly azt mondta, hogy több külföldi zenésszel alapított a világzene és a dzsessz elemeit ötvöző zenekart, a Gypsylandet, és ott van a saját, r'n'b-s szerelme, az Andreas Project.

