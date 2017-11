Jön Jennifer Aniston és Reese Witherspoon közös sorozata

Jennifer Aniston és Reese Witherspoon közös sorozatban fog szerepelni, előbbinek a Jóbarátok óta ez lesz az első komolyabb tévés munkája.

Az Apple készíti az egyelőre cím nélküli sorozatot, amely Jennifer Aniston és Reese Witherspoon főszereplésével mutatja be a reggeli tévéműsorok világát.

A két színésznő a Jóbarátok-ban már szerepelt együtt – Witherspoon játszotta ott Rachel egyik húgát –, Anistont azóta csak vendégszerepekben láthattuk a képernyőn, kolléganője legutóbb a Hatalmas kis hazugságok-ban jelent meg.

A mostani projektet a House of Cards producere, Jay Carson jegyzi az HBO korábbi fejesével, Michael Ellenberggel közösen, alapul Brian Stelter könyve, a Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV szolgál.

Az Apple nemrég szállt be a sorozatgyártásba, ez lesz a második nagy dobása Steven Spielberg régi antologikus szériájának, az Amazing Stories-nak a feltámasztása után.