Két színésznő is nemi erőszakkal vádolja az ismert színészt

Két színésznő is nemi erőszakkal vádolja a Gossip Girl – A pletykafészek sztárját, Ed Westwicket.

Kristina Cohen után az Aurelie Marie Cao néven filmező Aurelie Wynn is megvádolta Ed Westwicket azzal, hogy nemi erőszakot követett el rajta.

A Ladies Like Us-ban hosszabban látott, a Kaliforgiá-ban is feltűnt Cohen arról számolt be, hogy producer barátjával érkezett Westwick házába, aztán a vacsora után ledőlt kicsit a vendégszobában. Arra ébredt, hogy a Gossip Girl színésze rajta fekszik, és az ujjaival próbál belé hatolni.

A színésznő küzdött, de Westwick erősebb volt, meg is erőszakolta. A teljes történet Cohen Facebook-oldalán olvasható:

Westwick tagadta az esetet, az Instagramon azt írta, nem ismeri a nőt, és hogy soha semmilyen formában nem gyakorolt nyomást nőre, természetesen nemi erőszakot sem követett el:

Azóta Aurelie Lynn is előállt egy meglehetősen hasonló történettel, őt egyik barátnője vitte Westwick házába, ahol a színész állítólag széttépte a fürdőruháját, és közösült vele, hiába is tiltakozott. A nő akkor több barátjának is elmondta, mi történt, de mind leintették, és azt tanácsolták neki, hogy ne terjessze a történetet, úgysem hinnének neki.