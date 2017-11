Vasárnap este véget ér az ötödik Sztárban sztár, a döntőben Janicsák Veca mellett Horváth Tamás, Király Viktor és Pápai Joci áll majd színpadra. Az énekesek ismert emberekkel is duetteznek majd, az est végén pedig eldől, hogy ki lesz az ország legsokoldalúbb előadója 2017-ben. Eddig csak férfiaknak sikerült megszerezni ezt a címet a TV2 műsorában, a 2016-es győztes Veréb Tamás, és a két szériát is nyert Pál Dénes mesélt emlékeiről az Origónak.

2014-ben Pál Dénes lett a széria legjobbja, olyan énekeseket győzött le átalakulásaival, mint Hevesi Tamás, Kökény Attila, Keresztes Ildikó, Tóth Vera és Pásztor Anna. A The Voice-ban feltűnt énekes aztán a Sztárban sztár meg egy kicsit is megnyerte, így máig ő az egyetlen, aki két szériából is elsőként távozott. Máig kedveli a formátumot, az idei mezőnyből megvan a kedvence.

"Ha időm engedi, belenézek, persze. Azt nem mondanám, hogy nagyon drukkolok bárkinek is, mert mindannyian ügyesek, de kiemelném talán Király Viktort. Nagyon jók voltak az átalakulásai, szerintem ő fog nyerni. Emlékszem, én nagyon izgatott voltam a döntőben, de igyekeztem a lehető legjobban elengedni magam, hogy élvezzem is a döntőt, ne csak 'végigcsináljam'. Amikor kimondták a nevem, hihetetlenül boldog voltam, és az a rengeteg stressz és fáradtság, ami több hét után rajtam volt, hirtelen leszakadt a vállamról. Nagyon örültem, hogy sikerült bizonyítani - elsősorban magamnak" - mesélte az Origónak.

"Mások biztosan azt mondják, hogy Zsédaként maradtam emlékezetes számukra, úgy érzem, az sokak retinájába beleégett, sajnos az enyémbe is" - tette hozzá.

"Számomra az egyik legnagyobb kihívás a Gangnam Style volt, és végül annak örültem a legjobban, amikor sikerült megcsinálni. Nagyon összetett produkció volt, talán a legnehezebb feladatom."

A műsor gyerekekkel készült verzióban is indult, ott is győztesként állt a fináléban - Varga Vivien oldalán.

"Furcsa volt a mentor szerepébe kerülni, de hamar kiderült, hogy tulajdonképpen mind a ketten egyformán segítjük a másikat. Vivinek át tudtam adni a tapasztalataimat, és remélem, sokat tudtam segíteni neki az alatt a több hét alatt, de én is sok mindent tanultam abban az időszakban."

A negyedik győztes Gáspár Laci volt - sokan már hetekkel korábban biztosak voltak abban, hogy ő lesz a befutó, azonban nem foglalkozott az esélylatolgatással, a feladatokra próbált koncentrálni. A döntő utáni nap már azt mondta, hiányzik neki a műsor.

Veréb Tamás máig visszanézi magát

Az utolsó adásban Majka bőrébe bújt, a produkció után pedig megkapta a műsor legnagyobb elismerését, mikor a zsűritag rákérdezett, hogy az ő hangja is bele volt-e keverve a dalba. Mint elmondta, még arra is nagyon figyelt, hogy a rapper hol nyel, és mikor vesz levegőt a Belehalok-ban. Az évad legsokoldalúbb előadója meghatódva vette át Tillától a díjat, a könnyeit sikerült visszatartania.

"Éreztem, hogy győzhetek. Az emberek miatt akartam győzni, akik szavaztak rám" - mondta akkor a Mokkában. A többhetes küzdelem zeneileg is hatással volt rá, és rájött, hogy a kevesebb néha több, amikor a színpadon áll az ember.

Veréb Tamás tavaly lett a legjobb, a mezőnyben akkor ott volt Király Linda, Muri Enikő, Radics Gigi és Vásáry André is. A fiatal énekes máig szívesen gondol vissza a Sztárban sztár adásaira, sőt vannak olyan produkciók, amiket azóta többször visszanézett.

"Természetesen követem, ha nem is élőben, de utólag mindig visszanézem az adásokat. Furcsa helyzet újra nézőjévé válni a műsornak, így nem tudnék senkit kiemelni, hiszen tudom, gyakran őrült nehézségekkel találják szembe magukat a versenyzők. Mindegyik karakterre szívvel gondolok, mindig jólesik visszanézni egy-egy produkciót. Néha azon kapom magam, hogy az évadunkat nézem vissza a YouTube-on, teljesen belefeledkezve a nosztalgikus emlékekbe" - mondta az Origónak.

"Sosem felejtem el a döntő pillanatot, amikor meghallottam a nevem. Azt hiszem, ez olyan megkoronázása volt annak a kemény időszaknak, amiből a mai napig erőt merítek" - tette hozzá.

Bereczki megkomolyodott

A Sztárban sztár első évadja 2013-ban volt képernyőn, akkor Bereczki Zoltán nyert, aki a második évadtól a negyedikig a műsor zsűrijében ült. Idén a feladatot már nem tudta vállalni, úgy érezte, nem fér össze színpadi munkáival a vasárnap esti szórakoztató műsor.

"Aki Orwell regényének, az 1984-nek mutatja be a színpadi változatát, az nem vehet részt egy ilyen reflektorfényben lévő szórakoztató produkcióban. Ha komoly művészi értéket akarok képviselni, akkor szépen lassan el kell hagynom az egyébként általam nagyon szeretett és megbecsült kommerszebb világot" - magyarázta a döntést.

