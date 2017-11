Az HBO kirúgta a kényszeresen maszturbáló magyar humoristát

Az HBO megszakított minden kapcsolatot a szexuális zaklatással vádolt Louis C.K.-jel, korábbi műsorait is eltüntette internetes videótékáiból. A komikus Louis Alberto Székely néven született, magyar nagyapja emigrált egykor Mexikóba.

Az HBO közölte, hogy a korábbi tervvel ellentétben Louis C.K. nem lesz benne a csatorna november 18-i jótékonysági különkiadásában, a Night of Too Many Stars-ban.

A cég az után döntött így, hogy a magyar származású komikust több nő is megvádolta azzal, hogy a jelenlétében maszturbált.

Az HBO egyúttal az HBO GO-ról és más internetes videótárából is eltünteti C.K. korábbi műsorait, stand-upos estjei mellett a Lucky Louie című szériát.

C.K. másik sorozatát, a többszörös Emmy-díjas Louie-t adó FX-nél nem döntöttek ilyen elhamarkodottan, egy közleményben azt írták, a hosszú együttműködés alatt soha nem érkezett panasz a komikus viselkedésére, a rendőrségi nyomozás mellett ők is belső vizsgálatot indítanak.