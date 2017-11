Louis C. K. elismerte a zaklatási vádakat

Az amerikai stand-up komikus, rendező és forgatókönyvíró Louis C. K. pénteken bevallotta, hogy az őt szexuális zaklatással vádoló öt nő igazat mondott - írta a BBC News.

Mint közleményében fogalmazott: felelőtlenül visszaélt a hatalmával és nehéz megbirkóznia azzal, hogy mennyi fájdalmat okozhatott áldozatainak.

Harvey Weinstein filmmogult októberben több tucatnyi színésznő vádolta meg, New Yorkban, Los Angelesben és Londonban is rendőrségi nyomozás indult ellene szexuális erőszak miatt. A befolyásos producer lebukása lavinát indított be Hollywoodban és a világ más tájain, az utóbbi hetekben számos rendezőnek és színésznek, köztük Kevin Spacey-nek, Brett Ratnernek, Casey Afflecknek, Ed Westwicknek s legutóbb Steven Seagalnak és Louis C.K.-nek kellett szembenéznie az ellenük felhozott szexuális zaklatási vádakkal.

A botránysorozatnak több bemutatás előtt álló produkció is áldozatul esett. Amerikában törölték Luis C. K. legújabb vígjátékának forgalmazását, a BBC pedig levette műsoráról az Ed Westwick közreműködésével készített Orderal by Innocence című Agatha Christie-krimit és felfüggesztette a White Gold című tévésorozat forgatását, amelyben szintén szerepelt.

Korábban a Spacey főszereplésével forgatott Kártyavár utolsó szériáját fújta le a Netflix, amely úgy döntött, hogy a színésszel készült Gore Vidal életrajzi filmet sem tűzi műsorára. Ridley Scott A világ összes pénze című filmjéből pedig kivágták Spacey jeleneteit, s most Christopher Plummerrel forgatják újra a decemberi premier előtt.

A héten bocsánatot kért a Harvey Weinstein megbízásából az őt megvádoló nők után kémkedő izraeli cég és közölte, hogy a munkájáért járó nyereséget női szervezeteknek adományozza.

Asher Tishler, a Black Cube tanácsadó testület tagja elismerte, hogy "szégyen" volt elvállalni a megbízást és "természetesen bocsánatot kérnek mindazoktól a nőktől, akiket megbántottak".

Az izraleli hírszerző cég a szerződésből származó hasznot "női csoportoknak" kívánja adományozni - mondta el egy izraeli hírcsatornának.

Tischler a New Yorkerben megjelent riport után nyilatkozott, amelyből kiderült, hogy Weinstein felbérelte a céget az őt szexuális zaklatással és erőszakkal vádoló nők utáni nyomozással.