19 kollégája jelentette fel a tévés producert

A Warner Bros. TV Group vizsgálja Andrew Kreisberg ügyét.

A számos tévéműsort gyártó Warner Bros. TV Group felfüggesztette Andrew Kreisberg producert, aki olyan sorozatok mellett dolgozott még egészen a közelmúltban, mint az Arrow, a Supergirl, a The Flash és a DC's Legends of Tomorrow – írja a Variety. Ezek közül legalább három hazai tévécsatornákon is fut.

A producer ellen eddig 19 volt kollégája tett feljelentést, rámenős, gátlástalan és szexista viselkedését kifogásolták. A lap által megkérdezettek ugyanarról számoltak be, eszerint Kreisberg

- gyakran tapogatta a kolléganőket, azok engedélye nélkül,

- masszázst kért a stábban dolgozó (nem masszőr) nőkről, akik ezért kellemetlenül érezték magukat,

- megcsókolt nőket azok jóváhagyása nélkül,

- folyamatosan megjegyzéseket tett a nők külsejére, ruhájára.

A Warner Bros. TV Group közleményében azt írta, hogy felfüggesztette a szakembert, vizsgálódik, de mélyen elítéli a cég az ilyesfajta viselkedést, és nagyon komolyan veszik, hogy biztonságos környezetet teremtsenek minden dolgozónak. A producer még nem reagált, a sorozatok pedig ettől még nem állnak le.