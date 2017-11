Ázsia Expressz: rettenetes levesek, két váratlan kieső

R. Kárpáti Péter és Rebeka estek ki elsőként a TV2-féle valóságshow-ból.

Az Ázsia Expresszben a szereplők Kárpátiékat küldték A Hajszába, ami egyfajta párbajnak is felfogható. Három páros versengett a bennmaradásért: előbb egy hanoi piacot kellett megtalálni nagy rohanás közepette, ott lokalizálni egy helyi asszonyt, aki megtanította a párosokat pho levest főzni. Onnan futva, riksán, stoppal vitték át a kész levest a stresszben lévő szereplők egy-egy helyi lakásba, ahol el kellett fogyasztani az ételt a helyiekkel. „Ennél rosszabban én éééletemben nem ettem" – jelentette be harsányan Cseke, aki sok éve főz, nem rutintalan a konyhában.

Gaál Noémi és Német Lajos például két idős hölggyel kényszerült táplálkozni, a nénikék lassan, ráérősen nyammogtak és cuppogtak, miközben diszkréten fújta hajukat a ventilátor, és úgy tűnt, néha megáll az óra mutatója, netán elkezd visszafelé járni: a lelassult ebéd vége felé a két időjárás-jelentő kénytelen volt átvenni a mamókák adagját is, hogy haladjon a dolog. A hebehurgya Lajos kosztolását erősen befolyásolta, hogy levesét teljesen indokolatlanul megszórta valami csípős szósszal, aminek következtében úgy érezte, tüzet tudna okádni - de túlélte valahogy.

Volt még egy feladat, egyméteres jenga hasábjait kellett ki-be húzogatni, és összegyűjteni a műsor címét alkotó betűket. Persze az idő itt is számított, kapkodtak, többször borult is a torony: minden páros kezdhette újra az ügyességi játékot, ahol csak egyik kezüket használhatták. Végül a Gaál-Németh páros futott be elsőként, egy perc késéssel pedig beloholt a célba az ájulás hatásán lévő Cseke Katinka és a hét kézműtét után lévő vékony, de igen szívósnak tűnő Pallavicini Zita őrgrófnő.

Kiesett R. Kárpáti Péter és lánya, kicsit kár értük, de Rebekán azért látszott, hogy nem bírná sokáig idegekkel a lepattant helyeken, sötét, huzatos sufnikban történő alvást és a napi többórás rohangálást a folyton dudáló kismotorok, tyúkketrecekkel megpakolt biciklik között.