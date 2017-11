Egy hónapra ingyen HBO-t kaphat

Az HBO mostantól közvetlenül is elérhetővé válik az előfizetők számára Magyarországon, Romániában, Csehországban és Szlovákiában. Az HBO GO online platformon magyar nyelven vagy magyar felirattal megtekinthető az HBO összes saját gyártású sorozata, mozifilmje és dokumentumfilmje, beleértve az HBO Europe helyi produkcióit.

2017. november 13-tól négy közép-európai országban (Magyarország, Románia, Csehország és Szlovákia) az interneten keresztül, közvetlenül - azaz médiaszolgáltató nélkül - is elérhetővé válik a felhasználók számára az HBO Europe havi előfizetésű VOD-szolgáltatása (online videotára), az HBO GO.

Az HBO GO hozzáférést biztosít az HBO népszerű, kritikusok által is elismert, saját gyártású sorozatainak összes évadához, melyek közt olyan címek szerepelnek, mint a Trónok harca, a Westworld, a Szilícium-völgy, a Hatalmas kis hazugságok, a Fülledt utcák vagy a True Detective. De az olyan közkedvelt klasszikusok is megtalálhatók az online videótárban, mint a Szex és New York, a Maffiózók, Az elit alakulat, a Sírhant művek, a Deadwood, a True Blood – Inni és élni hagyni vagy a Drót - közölte a csatorna.

Az előfizetők mind a négy országban követhetik majd az HBO európai régiójának saját gyártású tartalmait is, köztük olyan sikersorozatokat, mint a magyar Aranyélet, a Társas játék és a Terápia (amelynek befejező évadát november 13-án mutatja be az HBO); a román Árnyak és A néma völgy; illetve a cseh Olthatatlan és a Pusztaság. A sikersorozatok mellett a saját gyártású dokumentumfilmek széles választéka is megtalálható az HBO GO-n, többek közt az ULTRA vagy a Szerelempatak.

A saját gyártású sorozatok és dokumentumfilmek mellett az HBO GO hozzávetőleg 800 mozifilmet, több mint 180 sorozatot (azok teljes évadait) és 450 epizódnyi gyerekműsort kínál az előfizetőknek. A következő hetekben olyan sikerfilmek kerülnek fel az online videótárba, mint A szépség és a szörnyeteg, a Jackie, a Páncélba zárt szellem, az Arany vagy az Assassin's Creed.

Az új, szolgáltatófüggetlen, közvetlen online előfizetésű videótár hozzáférhető számítógépen, iOS és Android okostelefonon, tableten, Samsung Smart és Apple TV okostelevíziókon, PlayStation konzolon, illetve Chromecast támogatás is elérhető az HBO GO-hoz. Egy előfizetéshez akár öt eszköz rendelhető, és a kiválasztott tartalmak párhuzamosan két eszközön nézhetőek.

Minden új előfizető egy hónapig ingyen élvezheti az HBO GO szolgáltatásait. A regisztráció online intézhető, az előfizetéshez bankkártya szükséges. Az ingyenes hónap után a szolgáltatás ára 1990 forint havonta.

A közép-európai régióban a közvetlen előfizetés egy új lehetőség, de az HBO kábelcsatorna és az HBO GO továbbra is elérhető lesz a helyi médiaszolgáltatók TV- és internet előfizetési csomagjain keresztül is - áll a közleményben.