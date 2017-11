Életükben először vesznek használt ruhát a magyar luxusfeleségek

Celebekkel és megújult díszlettel debütál a Stíluspárbaj Lakatos Márkkal a Sony Max csatornán. Ma estétől egy héten keresztül az Exek az édenben és az Ádám keresi Évát párkereső reality egykori szereplői csapnak össze egymással, november 20-tól pedig a Feleségek luxuskivitelben hölgyei mutatják meg, hogy milyen szerintük egy igazi luxusfeleség stílusa.

Exek Dia, Zsuzsi, Franciska és Barbi kapcsolata már az Exek az édenben forgatása közben sem volt felhőtlen, ám az Ádám keresi Évát párkereső showból ismert Lúcia sem rejti véka alá véleményét Lakatos Márk megújult műsorában.

A második héten a Feleségek luxuskivitelben hölgyei bizonyítják be, hogy ha divatról van szó, kendőzetlen őszinteséggel bírálják egymást és választásaikat. Érkezik Csősz Boglárka, Köllő Babett, Smaltig Dalma, Vasvári Vivien, az ötös fogatot Babett barátnője, Koleszár Annamária teszi teljessé. A feleségek extra nehezítést kapnak azonban, mindössze pár tízezer forintot kapnak költőpénznek, így életükben először még használtruha üzletbe is kénytelenek lesznek betenni a lábukat - közölte a csatorna.