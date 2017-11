Ők voltak az idei Sztárban sztár legrondább női

Valamiért ebben a formátumban mindig viccesebb, amikor egy magyar énekes beöltözik női előadónak, és úgy kelleti magát, billeg fel-alá a színpadon, mint amikor egy énekesnőnkre ragasztanak álszakállat, álbajuszt, és mélyített hangon dörmög valamit a mikrofon mögött. Az idei átváltozások között volt pár szórakoztató és pár rémisztő, akadt, amin vinnyogva röhögött a zsűri, más alkalommal viszont csak elhűlve, döbbenten szemlélték a nőnek maszkírozott, magas sarkúban tipegő férfiakat. Már csak az van hátra, hogy eldöntsük, ki volt a legrondább!

10. Horváth Tamás mint Lady Gaga

A Pokerface előadóját, az elmúlt évek popzenéjének kaméleonját nem is volt olyan hálátlan feladat színpadra vinni, az évadot később meg is nyerő Horváth sem bánkódott túlzottan, amikor megkapta ezt a figurát. Akik bánkódtak, inkább a nézők voltak, és nem is tudtak végig pókerarcot vágni!

9. Oláh Gergő mint Aretha Louise Franklin

Nem kifejezetten rémisztő, de egyből pattannánk, ha ránk dörrenne a hetes buszon, hogy adjuk át a helyünket. Egy tekintélyt parancsoló, erős, idős hölgy, aki érti a tréfát – csak nem szereti.

8. Ekanem Bálint mint Heather Small

Enyhén szólva nem sikerült finoman nőiesre venni a figurát, volt benne valami kozmikus őserő. Az élőszereplős Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki című filmben még elmenne, főleg, ha a hajában egy csont lenne a csat helyett, mint Frédi lányának, Enikőnek.

7. Berkes Olivér mint Amy Winehouse

A tetoválások, az erős férfikar, a gipsz, mindez együtt elég lelohasztó. Inkább paródia volt, semmint tiszteletet adó imitáció.

6. Pápai Joci mint Loalwa Braz

Loalwa Braz Vieira brazil énekesnő, dalszerző, leginkább a Kaoma együttessel elért világsikere, a Lambada miatt ismerték. Az épp idén elhunyt énekesnőt A Dal legutóbbi győztese támasztotta fel - hát, lehet, hogy jobb, hogy a rokonok nem látták.

5. Király Viktor mint Cyndi Lauper

Király Viktor az ötödik széria nagy esélyese volt, végig szorgalommal, alázattal végezte a munkát, voltak jobb átalakulásai is. Itt sikerült csúnya transzvesztitára maszkírozni, és nem ez volt a legemlékezetesebb előadása.

4. Berkes Olivér mint Marilyn Monroe

Így nézett ki a show-ban a negyvenes-ötvenes évek legendás szexbálványa, csodálatos ikonja, akiért férfiak milliói epekedtek. Talán nem kockáztatunk sokat azzal, ha megállapítjuk, hogy ebben a formában lényegesen szerényebb sikereket ért volna el, mint Márió Monroe.

