Vibrátorral kedveskednek, vérrel írnak levelet az őrült rajongók

Nem minden rajongó elégszik meg annyival, hogy egy személyes találkozás alkalmával készíthet egy közös fotót a kedvencével, az imádott sztároknak néha ennél sokkal furább, bizarrabb dolgokat is el kell viselniük. Volt, akit megharaptak, másnak vibrátort küldözgettek ajándékba, és olyan is akadt, aki miatt egyik híve még a saját lábát is eltörte. Íme, pár képtelen sztori!