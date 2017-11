12 égető kérdés a mélybe zuhanó Walking Deaddel kapcsolatban

A nyolcadik évad elején még örülhettünk, hogy vége a hosszas, vontatott moralizálásnak, a semmibe vezető tízperces dialógusoknak, és mozgalmas részt, akciót kapunk. Azóta azonban jött még három epizód, tele ész nélküli lövöldözéssel, részenként húsz-harminc hullával, rettentő gyenge rendezéssel, átgondolatlan fordulattal, bakival. A negyedik rész is hemzsegett a hibáktól, idegesítő történésektől. Precízen kijegyzetelve több is összejönne, de most elég csak egy tucatnyi kérdés.