Mádai Vivien pszichológushoz járt, haját tépkedte

Gyerekkorában problémái miatt, azóta viszont azért is elment szakemberhez, hogy megtudja, hogyan tudja megtartani az egyensúlyt, amiben él.

"Akkor mentem el, amikor minden a legnagyobb rendben volt. Mert annyira féltem attól, hogy ez a tökély, ami most van, a munka, a család meg minden, ha egyszer kibillen, akkor hogy lehet feldolgozni" - mesélte a Micsoda nők!-ben.

Gyerekkorában, szülei válása után is járt pszichológusnál, akkor 10 éves volt. "Tépkedtem a hajamat. A szüleim úgy gondolták, hogy ez biztos egy blokk, jártam is egy ideig, aztán el is múlt."