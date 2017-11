Tíz dolog, amit biztosan nem tudott a Flúgos Futamról

November 20-án visszatér a klasszikus sorozat vadonatúj verziója, a Flúgos Futam: újra versenybe szállnak a versenyzők autóikkal, hogy megküzdjenek a Világ Legflúgosabb Autóversenyzője címért. A folytatásban feltűnik Gézengúz Guszti, Mardel, Százszorszép Szep, Dili Dolly és a többiek, hogy különleges és egzotikus versenypályákon mérjék össze tudásukat a világ minden táján. Tudja, hogy mi ihlette a sorozatot, és mikor került képernyőre az első részt? Az összeállításból - többek közt - ezek is kiderülnek.

1. Számtalan országban rendeznek úgynevezett soapbox autóversenyeket, melyekre kézzel készített, kreatív járgányokkal lehet nevezni, mint amilyenek a Flúgos Futam autói. A 2016-os londoni versenyen az egyik csapat Usain Bolt olimpiai bajnok által inspirált autót készített. Sajnos nem jutottak el a célig, de a kreativitásért járó díj az övék volt.

2. Egy Flúgos Futam-rajongó kiszámolta a Forma-1-ben alkalmazott pontozási módszer szerint, hogy a valóságban ki lett volna a legflúgosabb versenyző, azaz ki lenne a Flúgos Futam összesített győztese. Nos, az eredmény eléggé meglepő: a nyertes Bunkós Kavics és Bunkós Szikla, azaz a Bunkós testvérek. Ki gondolta volna, hogy a végén kiderül, hogy a csúcstechnológiás járművek nem tudják lenyomni a jó öreg, megbízható autót.

3. Soapbox versenyeket már egészen 1934 óta rendeznek Amerikában. Az emberek már akkor is elég flúgosak voltak ahhoz, hogy kézzel barkácsolt, lábbal, és a gravitáció által hajtott autókkal versenyezzenek. Sokan nem érnek célba, az autók gyakran feladják menet közben, de aki így jár, általában megpróbálja újra és újra, ameddig nem sikerül. Szemmel láthatólag a közönség sem unja meg a versenyautó csodákat, minden évben hatalmas tömeg gyűlik össze, hogy biztassa a résztvevőket.

4. Mardel kutya hangját és ikonikus nevetését az eredeti sorozatban az amerikai Don Messick kölcsönözte, aki egyébként Scooby-Doo unokatesójának, Scrappy-Doonak is a hangját adta, sőt, az ő hangján szólalt meg Törpapa is. Don a Flúgos Futamban ráadásul nem csak Mardelt szinkronizálta, hanem Bunkós Kavicsot és Nagy Szepit is.

5. Néhány évvel ezelőtt egy népszerű autómárka Flúgos Futam témájú reklámfilmet forgatott, amiben a Flúgos versenyzők megpróbálták megelőzni az autót, de erre esélyük sem volt. A reklámfilmben színészek keltik életre a Flúgos szereplőket, akik minden cselt és csínyt és bájt bevetnek a győzelem érdekében, de mégis alul maradnak.

6. A sorozatot az 1965-ös The Great Race című vígjáték ihlette, amiben szintén 11 versenyző átvágott Észak-Amerikán, hogy elnyerhesse a Legflúgosabb Versenyző címét.

7. Gondolta volna, hogy már majdnem 50 év eltelt, mióta leadták az első Flúgos Futam epizódot? Az amerikai CBS csatornán 1968. szeptember 14-én vágtak neki először a versenynek, Magyarországon sajnos csak jóval később volt látható a sorozat.

A narrátor szerepében Kautzky Armandot fedezhetjük fel. Később készült egy spin-off is a sorozatból: ez volt a Süsü-keselyűk, ahol újra Gézengúz Guszti és Mardel kalandjait követhettük nyomon, és az a bizonyos vihogás sem maradt el.

8. A South Park készítőit is megihlette a sorozat: a 18. évad egyik részében különböző autókkal kapcsolatos trendeket figuráznak ki, és ezeket Flúgos Futam stílusban versenyeztetik egymással. A modern autócsodákat összemossák a Flúgos autókkal: Dilinger Professzor Teknokor Rapid Kupéjának stílusában jelenik meg egy menő elektromos autó, egy kocka kerekű autó sofőrje pedig kísértetiesen hasonlít Dili Dollyra. Sőt, a versenyzők között ott találjuk Gézengúz Gusztit és Mardelt is.

9. 2009 nyarán mind a 11 Flúgos versenyautó megcsodálható volt Angliában, ez volt ugyanis az éves Gyorsasági Fesztivál egyik főattrakciója. Az igazán élethű autókat és utasaikat kitörő öröm fogadta, hiszen sok felnőtt csodálhatta meg élőben gyermekkora kedvenc autóversenyzős sorozatának Flúgos résztvevőit.

10. Mardel nevetése mindenki számára emlékezetes, ikonikus. A nevetés utánzása nem is olyan nehéz: vegyél egy közepes levegőt, feszítsd be a hasadat, és préseld ki a levegőt hang nélkül - ha ezt gyorsan ismétled, hasonlítani fog rá. Haladóknak lehet közben H hangot is kiadni.

A Flúgos Futam animációs sorozat 80 új része november 20-tól hétköznaponként 16.25-kor látható a Boomerang csatornán.