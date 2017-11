Megvan a dátum, nem kell sokat várni az X-akták folytatására

Megvan az X-akták folytatásának premierdátuma, és új plakátot is kiadtak a sci-fi sorozathoz.

Mint kiderült, nem kell olyan sokat várni Mulder és Scully visszatérésére, az X-akták tizenegyedik évadja január 3-án már debütál is a Foxon.

David Duchovny és Gillian Anderson mellett Mitch Pileggi és William B. Davis is megismétli egykori szerepét, vagyis Skinner és a Cigarettázó Férfi is visszatér – miközben kisebb szerepekben Annabeth Gish, Robbie Amell, Lauren Ambrose, Karin Konoval, Barbara Hershey és Haley Joel Osment is megjelenik.

Az új évadhoz új plakát is dukál, rajta a következő felirattal: "Az igazság közelebb van, mint valaha". Íme:

A közelgő etapot egyébként akár a második szezonnak is nevezhetnénk, hiszen a szériát tavaly szedték elő sok év szünet után. Bár a kritikák nem voltak túl jók, a nézők szép számmal bekapcsolódtak, az évad átlagosan 16 millió nézőt vonzott.