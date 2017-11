Újabb magyar hírességek vallanak titkaikról

Új évaddal indul az internetről a televízió képernyőjére költöző Lakástalkshow december 4-én a Viasat3-on. A beszélgetős műsorban a sztárokat Lovász László kérdezi, a vendégek közt ott lesz Gáspár Laci, Geszti Péter, Gryllus Dorka, Simon Kornél, Steiner Kristóf, Kovács Patrícia és Gesztesi Károly is.

A Lakástalkshow második évadában ismert színészek, énekesek és humoristák mesélnek magukról. A műsort egy lakásban, távirányított kamerákkal rögzítik, az interjú ideje alatt pedig kizárólag a vendég és a műsorvezető tartózkodik a helyiségben.

Feltűnnek majd extra tartalmak a beszélgetés mellett: a hírességek bejátszásokban szembesülhetnek azzal, milyennek látják őket barátaik, rokonaik, hogyan vélekedik róluk az utca embere.

A műsor házigazdája továbbra is Lovász László, aki 2012 óta vezeti a korábban csak interneten, tavaly óta pedig már a Viasat3 képernyőjén látható műsort.

"Sok olyan vendégem lesz, akiket már régóta szerettem volna vendégül látni az ország legkülönlegesebb beszélgetős műsorában, remélem, hogy én magam is sokat tanulok majd azoktól az emberektől, akiket még nem is ismerek. A műsor forgatása most zajlik, napi két beszélgetést, két zenei produkciót rögzítünk, egy lakásban két hétig együtt, mint egy család" - mesélte Lovász László.

A tévés verzióban már nem csak a nappaliban, de a hálóban és a konyhában is beszélget vendégeivel, így minden egyes helyiségben életük más-más területeibe engednek bepillantást. Minden epizódot élő zenei produkció zár, így többek között a Bagossy Brothers, a Carbonfools és az Esti Kornél is zenél a műsorban.