Újra nyomoznak a Castle alkotói

Új krimisorozaton dolgoznak a Castle alkotói, a Szívek doktora címszereplője, Rachel Bilson is csatlakozott hozzájuk.

Az ABC egyből – a pilotot be sem kérve – sorozatot rendelt a Castle alkotóinak, Andrew W. Marlowe-nak és Terri Edda Millernek az új ötletéből.

A Take Two egy színésznőről szól, aki zsarut játszott egy menő sorozatban, majd rehabra kényszerült, visszatérve pedig úgy akarja felvenni a fonalat, hogy csatlakozik egy magánnyomozóhoz. Volt a színészkedésnek némi haszna is, a nő egyből megold egy rejtélyes ügyet, ami után záporozni kezdenek a megbízások.

A főszereplő A narancsvidék-ben és a Szívek doktorá-ban látott Rachel Bilson lesz, a magánnyomozót Eddie Cibrian (Harmadik műszak, Rosewood) játssza.