Alakul a True Detective harmadik évadja

Már javában készítik elő a True Detective harmadik szezonját, Carmen Ejogo csatlakozott frissen a projekthez.

Arról már korábban lehetett tudni, hogy jön a True Detective harmadik évadja a Holdfény Oscar-díjas színészével, Mahershala Alival a főszerepben, most pedig Carmen Ejogót is meghívták a sorozatba.

A színésznő jelenleg a Legendás állatok és megfigyelésük második részét forgatja – már az elsőben is ő játszotta Seraphina Picqueryt –, sorozatok közül a The Girlfriend Experience-ben láthattuk legutóbb, korábban a Váltságdíj-ban és a Zero Hour-ben is benne volt.

A True Detective folytatásában egy arkansasi tanárnőt játszik, akinek lehet némi köze ahhoz, hogy két gyerek eltűnt 1980-ban.

A történet egy misztikus bűnesetről fog szólni, amely évtizedek óta foglalkoztatja a helyieket, ennek megfelelően több idősíkban játszódik.