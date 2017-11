91 éves korában meghalt Earle Hyman színész, akit több mint 40 filmben és sorozatban láthattunk.

91 évesen New Jersey-i otthonában halt meg Earle Hyman, akit leginkább a The Cosby Show-ból ismerhettünk, nyolc éven keresztül játszotta ott Bill Cosby apját, alakításáért Emmy-díjra is jelölték 1986-ban.

Első, nyúlfarknyi szerepét a Férfiszenvedély-ben kapta 1945-ben, utoljára a Saturday Night Live egyik adásában láthattuk 2015-ben. A kettő között nagyjából 40 filmes és tévés produkcióban szerepelt, a Thundercats című rajzfilmsorozathoz is hosszan kölcsönözte a hangját.

Színpadon is aktív volt, több száz alkalommal játszotta el Shakespeare Othellóját, Edward Albee egyik darabjában, a The Lady From Dubuque-ban nyújtott alakításáért pedig Tony-díjra jelölték.