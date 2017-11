Tóth Gabi: Már nem vállalok kihívó dolgokat

Tóth Gabi is visszatér a Sztárban Sztár színpadjára, ezúttal azonban nem versenyként tekint a műsorra, inkább csak szórakozni, bulizni akar, miközben igyekszik tanítani is valamit kis duettpartnerének. A tévés szerepelésekre mostanában nemet mondott, nem akar annyit szerepelni, de az Origónak elmondta, ezúttal miért tett kivételt.

"Tíz héten át nyomjuk, tanulunk, bulizunk. Egyáltalán nem izgulok, nem tekintek versenyhelyzetként ez előttem álló időszakra, inkább azon agyalok, hogy hogyan tegyük minél színesebbé a produkciókat. Szeretném, ha lenne köztük vicces, megható és nagy pillanatok egyaránt, és Erik és én is meg tudjuk mutatni saját zenei stílusunkat. Nyilván nagyon fogunk örülni, ha esetleg úgy adódik, hogy mi nyerünk, de szerintem tíz hétig szerepelni egy ilyen műsorban, már önmagában nagy nyeremény" - mondta.

Egyébként nem vállalok már tévés műsorokat, de ez kifejezetten tetszik. Úgy érzem, ez már a következő generáció, a szakma leendő képviselői, jó itt lenni közöttük, és a felelősségünk, hogy segítsük őket. Nagyon szeretek anyáskodni, szeretek adni, átadni, ezeket kihívásként élem meg. Azt hiszem, ez az élet lényege" - tette hozzá.

Úgy érzi, a Sztárban Sztár+1 kicsi a felnőtt versenynél is szerethetőbb, egy partnerrel pedig az akadályokat is könnyebb megugrani. "Megoszlanak a szövegmennyiségek például, és ez nagy segítség! Egy gyerek jelenléte mindig oldja a dolgok súlyát, sokkal szerethetőbb a produkció is, ha szerepel benne egy gyerek. Jobbak az energiák, mert ők még annyira tiszták, hogy egyszerűen nem tud rossz lenni az, amiben ott vannak. Az egész egy nagy szeretetgombóc lesz, én ezért vállaltam."

Mentorként van már tapasztalata, de úgy érzi, ezúttal ő is sokat fog tanulni párjától. „Erik nagyon türelmes, tehetséges fiú, aki felnőttesen gondolkodik és pozitívan áll mindenhez. Nekem abban kell segíteni, hogy ne legyen bizonytalan, kishitű, és merje használni azokat az eszközöket, melyek a kezében vannak. A saját hangi adottságaival még nincs teljesen tisztában, nem tudja, mit tud kihozni magából, majd én jól megmutatom neki!"

Én nem vállalok már be kihívó dolgokat, nem is szeretném, ha ez erről szólna. Jó lenne, ha a jelmezek nem azért lennének viccesek, mert elborzasztóak vagy kirívóak, hanem inkább azért, mert aranyosak, cukik. Mi ilyenek leszünk!" - mondta az Origónak a beöltözésről.

Testvére, Tóth Vera a zsűriben ül majd, szerinte nagyon jól fognak együttműködni a műsorban.

"Olyasmi kapcsolatunk lesz, mint Pápai Jocinak és Majkának a Sztárban Sztárban, mi is hasonló humorral rendelkezünk. Igyekszem azért majd megríkatni is őt, várom már nagyon. Engem nem frusztrál, sokkal inkább megnyugtat, hogy ő is ott ül majd" - mesélte.