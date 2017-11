Nyolc nő vádolja zaklatással a legendás műsorvezetőt

A hollywoodi zaklatási botránysorozat legújabb vádlottja a legendás műsorvezető, Charlie Rose, akit nyolc nő támad: állításuk szerint a férfi meztelenül sétálgatott előttük, fogdosta és telefonon inzultálta őket.

Nyolc nő vádolja szexuális zaklatással a 75 éves Charlie Rose-t, aki Charlie Rose címmel vezet saját beszélgetős műsort 1991 óta.

Az áldozatok a produkciónál és Rose más műsorainál dolgoztak, szerintük azonban a férfi jócskán túllépett a kollegiális viszonyon: meztelenül mászkált a jelenlétükben, fogdosta őket, és illetlen, kéretlen telefonhívásokat is meg-megeresztett feléjük. Az esetek többsége az 1990-es években, a legfrissebb 2011-ben történt.

Rose már reagált is a vádakra, elismerte, hogy néhány esetben agresszíven, lényegében elfogadhatatlanul viselkedett, a nők egy részénél viszont kölcsönös vonzalmat érzett, csupán ennek megfelelően cselekedett. Műsorvezetői tevékenységét ezzel együtt felfüggesztették.

Rose hosszú pályafutása alatt elérte a szakma csúcsát, Obamát és Putyint egyaránt a vendégei között tudhatta, saját show-ja mellett pedig a 60 Minutes című tényfeltáró műsorban és anyacsatornája reggeli műsorában, a CBS This Morning-ban is rendszeresen közreműködött. Emellett cameókat is vállalt különféle filmekben és sorozatokban, önmagát játszotta például a Breaking Bad vagy a House of Cards egy-egy epizódjában is.