Szabó Zsófi 400 adás után elköszönt a képernyőtől

Szabó Zsófi most már csak kisfia születésére koncentrál, egy ideig biztosan nem lesz képernyőn.

A műsorvezető hétfőn vezette utoljára a Story Extrát, kedden még a Reggeli vendége volt, de egy ideig nem lesz képernyőn. Közösségi oldalán köszönt el a nézőktől, mint írta, most új feladat vár rá.

"Ma egy kis időre búcsúztam a Story Extrától. Jövőre lesz 2 éve, hogy elindult a műsor, és több, mint 400 adást vezettem eddig. Hiányozni fog a stáb, és persze az is, hogy mindig képben voltam a sztárhíreket illetően. Most egy másik feladat vár rám, és remélem anyukaként is helyt fogok állni" -írta.