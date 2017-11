Elütöttek egy stábtagot az Ázsia Expresszben

Berki az elején még haza akart menni, durván összeveszett a Viszkis rablóként ismert Ambrus Attilával, de a többiek sem hitték el egy darabig, hogy nem komfortos hotel várja őket. Az Ázsia Expressz két kreatív producere kulisszatitkokat mesélt az Origónak: mint kiderült, egy stábtagot elgázoltak, de túlélte, és azt is elmesélik, ki volt a titkos kedvencük.

Kocsis Rita és Fülöp Dávid kreatív producerként dolgozott az Ázsia Expresszben, közelről látták, hogyan épül fel a nagyszabású produkció, amelyen nagyjából 150 fős stáb dolgozott, a TV2, az IKO Műsorgyártó és a holland Eccholine szakemberei. „Nagyjából a harmada volt magyar, a többi külföldi, és elég sok nációból, volt ott belga, argentin, spanyol, vagy épp Fülöp-szigeteki, de egyszer például egy indiai kolléga köszönt meg valamit magyarul: mint kiderült, Budapesten tanult egykor" – mesélték.

5500 kilométert tettek meg, 20 kamera vette az eseményeket. A stáb összesen 21 szállodában aludt (a szereplők ennél sokkal több magánszálláson), 14 mikrobusz kísérte végig a forgatást, úgyhogy hosszas és alapos szervezésre volt szükség, hogy ne maradjon le senki.

A formátum nemzetközi, több országban megy. „Készült francia, olasz, lengyel, skandináv, kolumbiai verzió is, sok helyen népszerű a reality. A lengyeleknél most megy a 2. évad, Indiában, Sri Lankán forgatnak" – mondta a két kreatív producer. Szóba került a beszélgetés során az Amazing Race, ami hasonló versengős valóságshow, de Kocsis és Fülöp szerint elég sok a különbség a kettő közt: ott használhatnak pénzt, itt jelképes napi egy dollár van, ott rendesen etetik a játékosokat, itt sokat éheznek, és maguknak kell ennivalót szerezni, egészen mások a feladatok, ott leszervezett szállodába mennek este, itt lepattant kalyibákba kopognak be – és így tovább.

„A szállásukat tényleg maguknak keresték. Csutiék hamar rájöttek, hogy ott érdemes próbálkozni, ahol drágább autó áll a ház előtt, ott bizonyára kulturáltabb a hálószoba is. A többiek néha kapkodva bementek az első helyre, így aludtak patkányok között, szakadt házikókban is. Koszos lavórban volt némi víz, az jutott mosdásra. Berki már a második nap ordibálva kereste a produkció vezetőit, mert tényleg azt hitték, hogy nappal forog a kamera, este lekapcsolják, és mindenki nyugodtan mehet a hotelbe" – emlékeztek.

Feltűnő, hogy a magyar celebek nem tudnak angolul, néha alapdolgokat sem. Kocsis Rita és Fülöp Dávid szerint hozták a magyar átlagot: „Mentségükre legyen szólva, egy idő után rájöttek, hogy mindegy, hogy angol vagy magyar nyelven beszélnek, akkor sem értik a vietnamiak vagy laosziak, így maradt a kézzel-lábbal való mutogatás. Felesleges volt angolul próbálkozni. Minket akkor sem értettek meg Laoszban, amikor fizetni akartunk."

A realityben sokszor látni, hogy majdnem az út közepén áll a magyar celebpár, amikor nyolcvannal elhúz mellettük pár teherautó, nagy zajjal elrobog egy kamion. „Szerencsére a játékosoknak nem lett semmi bajuk, de kaptak is alapos útmutatást, hogyan kell stoppolni. Egy stábtagot ugyan elütött egy parkolóból kitolató autó, de nagy baja neki sem lett. Amúgy végig magyar mentőorvos és helyi biztonsági szolgálat kísérte a csapatot, a kinti stáb meg tíz éve gyártja ezt a műsort, volt tapasztalat" – magyarázták.

„A kiboruló celebek miatt néha ugyan nem ártott volna egy pszichológus, de a mentőorvosnak nagy tapasztalata volt ilyen esetekben is – például, amikor szinte levágta egy ujját Cseke Katinka, kellett is a nyugalom. Amúgy egy jó szerkesztő egyben jó pszichológus is, és már a második estén kiderült, hogy szükség van a higgadt beszédre. Akkor összeveszett Berki és Ambrus Attila: két határozott, kemény férfi, sejtettük, hogy nem lesz végig harmonikus ez a páros. Ott este mindkettővel hosszan beszélgettünk, mert haza akartak menni, nem akartak együtt versenyezni. Egy lepukkant helyen aludtak akkor, éjjel sokat fenn voltak, és másnapra félrerakták a korábbi problémákat" – mesélték a kreatív producerek.

Egy átlagos napon fél ötkor, ötkor kelt a stáb, tehát nem nyaralni mentek Délkelet-Ázsiába. Minden párosra jutott egy operatőr és egy szerkesztő, ők persze fizetett szálláson aludtak, de gyakran ők keltették a versenyzőket a különféle lakásokban. Stoppolásnál pedig alapszabály volt, hogy az operatőrnek is el kellett férnie az autóban, azaz legalább három szabad hely kellett. A szerkesztőt ott lehetett hagyni az út szélén (őt felszedte később egy stábautó), de operatőrt nem.

