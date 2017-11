Eléggé megváltozott a Walking Dead színésze

A The Walking Dead Morganje, Lennie James új sorozaton dolgozik, itt vannak az első képek.

A The Walking Dead-ben Morgant játszó Lennie James kapta a Save Me című sorozat főszerepét, egy apát játszik, aki eltűnt lánya nyomába ered, holott maga is alig ismeri a lányt.

Az új szerep kedvéért James megszabadult jellegzetes körszakállától, egészen más hatást kelt, mint a The Walking Dead-ben:

Ha valakinek nem lenne meg, a színész Morganként még így nézett ki:

James amúgy 1988-ban kapta az első szerepét a Screenplay című sorozatban, majd hosszabban láthattuk például a Jericho-ban vagy a Hung – Neki áll a zászló-ban. A The Walking Dead kapcsán az Origónak is nyilatkozott, erről itt olvashat.