Singh Viki: Egyre jobban padlóra kerültem

Singh Viki úgy érzi, egy többéves, rosszul sikerült időszakot kell lezárnia, új tetoválása valami újnak a kezdetét jelenti számára.

"Azt éreztem, hogy az az áttörés, amelyet a Rising Starnak adnia kellett volna, nem érkezik, egyre jobban padlóra kerültem. Most már jól vagyok, bár ezért sokat kellett tennem" - mondta az énekesnő a Blikknek. Most egy új tetoválást varratott, ami emlékezteti a múltra, de segíti abban is, hogy a jövőre koncentráljon.

"A felfelé mutató nyíl egy új életszakaszt jelöl, a lótuszvirág a teljességet jelképezi, a szív egyértelmű, a 11:11-nek pedig fontos számmisztikai jelentése van számomra. Egy hároméves periódus lezárása ez a tetoválás számomra, amikor amellett, hogy nem érkezett szerelem az életembe, a karrierem sem épült úgy, ahogy szerettem volna" - mesélte a lapnak.