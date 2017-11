Ők a luxusprostik, akik lepipálják a Szex és New Yorkot

Képzeljen el egy dél-amerikai sorozatot, amiben nem a tökéletesre sminkelt Juanita, és a szigorú tekintetű lovászfiú, Fernando José évődik fene nagy szerelem közepette, hanem luxusprostik kalandos életét nézheti, HBO minőségben. Van ilyen is.

Az HBO 2014-ben indította el az O negócio (itthon A biznisz címen található meg) című brazil tragikomédiát, ami még nyomokban sem tartalmazza a korábban említett szappanoperás elemeket. A történet három São Paulóban élő luxusprostiról, Karinról, Magaliról és Lunaról szól. Mindhárman vonzó és intelligens nők.

A harmincas éveiben járó Karin marketing előadásokra jár, mert eldönti, hogy soha többé nem akar striciktől függeni. Miközben nagyravágyó tervei vannak a hivatásában, a saját érzéseivel harcol, amikor visszatér az életébe egy gyerekkori barátja, aki azonban nem akar rajta másokkal osztozni. Az egyetemista Luna egy kamupasi segítségével titkolja el hivatását a családja elől. Álma, hogy egy gazdag férjet fogjon magának, ezért pedig mindent meg is tesz, még egy olyan iskolába is belóg, ami gazdag örökös csemetéket készít fel az életre.

Magali azután dönt a simlis, hazardírozós életmód mellett, hogy családja mindent elveszít. A három nő összefog, hogy forradalmasítsák a szakmájukat. Közös álmuk, hogy a multik módszereihez hasonlóan, az új kor marketing fogásainak segítségével sikeres luxusmárkává váljanak.

A bizniszben pont ezek a kalandok szolgáltatják a legtöbb humort. Például, amikor a helyi stricik királya, az üldözői miatt mindig vallást és nevet változtató Ariel, kiselőadást tart arról, hogy a nejlonzacskóval sétálgató férfiak, miért nem fognak tudni soha becsajozni. Vagy azt ecseteli, hogy ő bizony az életben mindent elfogad úgy, ahogy van, a háborút, a földrengést, de azt nem viseli el, ha egy szép nő becstelenné válik (mondja ezt a futtató).

Eközben a lányok újabb és újabb marketingstratégiával építgetik az üzletüket. Például felbérelnek egy kamu kuncsaftot, hogy tesztelje le a konkurenciát, akik megpróbálják lekoppintani az üzletüket.

A biznisz azok közé a sorozatok közé tartozik, ahol a főszereplők száma egyre csak bővül, és a mellékszereplőket szépen, lassan főkarakterré léptetik elő - ez pedig nem válik a sztori vagy az átláthatóság kárára. A készítőknek úgy sikerült felépíteniük a történetet, hogy az a férfi, és a női nézők számára is érdekes és izgalmas legyen. A biznisz vérbeli tragikomédia, bár ha rajtam múlna, több komédiát és kevesebb grace klinikás drámát tuszakolnék a forgatókönyvbe.

Ami számon kérhető a sorozaton, az az életszerűség. Persze Brazília messze van, de ettől függetlenül két dolgot nem tudok elhinni ennek a sorozatnak. Olyan ez, mint amikor Janka száját az Aranyélet-ben elhagyta az ikonikus mondat: „Ha haza tudsz hozni annyit, amennyiből megvan a havi nettó 700." Hát 700 ezerből azt a életszínvonalat nem tudják fenntartani, ez pedig olyan volt, mintha a nézőkön kívül, egy készítőnek sem esett volna le a stábban.

Pont ilyen életszerűtlen dolgok csúsznak be A bizniszbe is, csak itt a téma sokkal kényesebb. Itt ugyanis kis túlzással, de valahogy minden lány élvezi a szexet. Egyik luxusprosti sem úgy megy a „munkába", hogy „ezen a meneten is legyek túl". Bár minden évadban megismerjük egy-egy karakter múltját, az okot, amiért ezt a hivatást választotta, mindegyiküknek lehetett volna más választása.

A második évad feléig szinte nem is látunk csúnya, visszataszító vagy öreg klienst. Ezzel pedig támadási felületet ad a sorozat, hiszen az esetek túlnyomó részében unikornisos háttérrel, csillámporral leöntve mutatják be a luxusprostitúciót, ami finoman szólva sem a legjobb üzenet. De amikor ezt számon kérjük A biznisz-en, akkor azért mindenki előtt lebegjen ott a vörös lámpa, rajta a felirattal, hogy ez egy sorozat, nem dokumentumfilm: sorozatnak pedig egészen remek.

A biznisznek eddig három évada készült el, a negyediket 2018-ban mutatja be az HBO.