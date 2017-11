Elég szomorúan festene egy mai Lucky Luke-borító

Egy francia karikaturista, Frédéric Deligne megrajzolta, miképp nézne ki ma egy Lucky Luke-képregény borítója.

Az itthon Villám Willként és Talpraesett Tomként is ismert Lucky Luke világszerte híres, 1946-ban alkotta meg a belga Morris. Tévésorozatként is többször felbukkant, először 1983-ban, utána 1991-ben, de később is elővették a laza, menő cowboy karakterét.

Egy francia karikaturista addig nézegette a Billy, a kölyök című képregényfüzetet, hogy megrajzolta, hogyan nézne ki ma a borítója úgy, hogy senki ne tegyen panaszt miatta sehol: nincs rajta dohányzó ember, nincs rajta tűzifa, amely elégetése szennyezi a levegőt. Nem szerepelhet a borítón cirkuszi produkcióra befogható, idomított állat, és természetesen tilos a gyereket verni (még akkor is, ha Billy, the kid valójában felnőtt volt). Alább az ingerszegény, új verzió: