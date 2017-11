Titkosügynöknek állt a sármos vámpír

A True Blood-ban is látott Alexander Skarsgård egy John Le Carré-regényből készült sorozatban tér vissza a képernyőre.

A True Blood – Inni és élni hagyni Ericje, a Hatalmas kis hazugságok-ért Emmy-díjjal is jutalmazott Alexander Skarsgård lesz az egyik főszereplője a BBC új produkciójának, a The Little Drummer Girl című sorozatnak.

A jövőre érkező, hatrészes széria John Le Carré magyarul is olvasható regénye, a Kettős szerepben alapján készül, Skarsgård az izraeli titkosszolgálat egyik emberét játssza, aki egy terrorista akció meghiúsításához beszervez egy csinos színésznőt is.

A színésznőt a Lady Macbeth-ben látott Florence Pugh alakítja, a rendezést az Oldboy alkotójára, Park Chan-wookra bízták, neki ez lesz az első tévés munkája.