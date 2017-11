Cicciolina meztelenül, bakancsban forr össze a természettel

Smink nélkül is szép vagyok, és bomba alakom van - mondta indulás előtt a volt pornósztár.

"Nem sok ruhát vihetünk magunkkal, de ez engem nem zavar, meztelenül egybeforrunk a természettel. Ádám és Éva is meztelenül volt az édenkertben. Bakancs azért szükséges a bokrok között, de azt kapunk a csatornától. A piros rúzsomat sem csomagolhattam be, smink nélkül leszünk végig. De én anélkül is szép vagyok, és bomba alakom van" – magyarázta a Borsnak az egykori pornósztár, aki a Celeb vagyok újabb évadjában szerepel.

"Nem félek. Még egy boa sem tudna megijeszteni. Értek a kígyóbűvöléshez is. Sőt ha a napi ételadagom múlik rajta, akkor a bogarakat is megeszem. Azoknál sokkal cifrább dolgok is megfordultak már a számban. Minden feladatot megpróbálok teljesíteni, hisz azért megyek" – tette hozzá.

A Celeb vagyok, ments ki innen! kilenc éve, 2008-ban került először a képernyőre itthon. Az elsőt Falusi Mariann, a másodikat Keleti Andrea nyerte, utána jött egy hosszabb szünet, majd Erdei Zsolt és Molnár Andrea ünnepelhetett.