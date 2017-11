Közel 40 év után rakták össze egy kultsorozat elveszett részét

Év végére kiadják a Doctor Who egyik elveszett fejezetét, a Shadá-t, amelynek eredetileg 1979-ben kellett volna képernyőre kerülnie.

A legendás, 1963 óta futó Doctor Who 839 részéből 97 eltűnt vagy erősen hiányos – erről itt írtunk bővebben –, ilyen volt eddig a tizenhetedik évad utolsó fejezete, a négy epizódból álló Shada is, amelyet most rekonstruáltak.

A BBC a technikusok akkori sztrájkja miatt nem tudta befejezni a fejezetet, Charles Norton és csapata most a meglévő felvételek hézagait töltötte ki animációs betétekkel.

A sztori ugyanaz, mint ami eredetileg lett volna, ezt a forgatókönyv mellett egy korábbi kiadásból már ismerhettük, hiszen az akkori Doktor, Tom Baker narrációjával egyszer már kiegészítették a felvett anyagokat.

A szereplőknek most is az eredeti színészek kölcsönzik a hangjukat, sőt Baker a végén még meg is jelenik az eredeti díszletben, csak épp kicsit megöregedve:

A fejezet feltámasztása egyébként nemcsak a Doctor Who rajongóinak, de úgy általánosságban, a sci-fi szerelmeseinek is érdekes lehet, hisz a történetet a Galaxis útikalauz stopposoknak szerzője, Douglas Adams írta.

Na de lássuk végre a Shada előzetesét, ilyesmi hangulatra számítsunk: