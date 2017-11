Szabó Győző párkapcsolati nehézségeiről vall

Szabó Győző és Rezes Judit 16 éve alkotnak egy párt, most úgy döntöttek, színpadra viszik kapcsolatuk történetét.

Szabó Győző szerint a közösen megélt mélységek és magasságok miatt a kapcsolatuk talán példát tud mutatni az embereknek, és azt is elmondta, hogy elképzelhető, hogy a darabban rappelve mondja el, mit gondol a hűségről, hűtlenségről vagy a szabadságról. A kétszemélyes színdarabban a színész és felesége, Rezes Judit táncolni és énekelni is fognak, a történetet pedig onnan kezdik, hogy hogyan jöttek össze. Fikciós elemekkel is vegyítik a sztorit, de az alapokat a valós életük adja meg.

"A darab egyszerre lesz drámai és szórakoztató. Olyan dolgokon mentünk keresztül, pusztán a szeretetért, az összetartozásért és a családért, amit szerintem százból kilencvenkilencen nem tesznek meg" - mondta a Mokkában Szabó Győző.