Justin Bieber és Selena Gomez 2010 óta tartó se-vele-se-nélküle kapcsolata még mindig nem ért véget, hiába is tűnt úgy az elmúlt egy-két évben. Gomez nemrég szakított a The Weeknd néven működő énekessel, Abel Tesfayével, most pedig Bieber heti hokimeccseinek egyikén kapták le, az énekes ki is korizott a pálya szélére, hogy egy csókot váltson régi-új barátnőjével. A bizonyító erejű fotókat itt találja, alább pedig megnézheti a People videós összeállításait is a románcról!