Visszatér az Áll az alku Gundel Takács Gáborral

Folytatódik az Áll az alku, a gameshow házigazdája továbbra is Gundel Takács Gábor lesz.

Alig két hét alatt közel hatezren jelentkeztek a TV2 felhívására. Az őszi évadban a teljes lakosság körében adásonként átlagosan 676 ezren nézték a népszerű gameshowt, és 30 adásból 26 nyerte a műsor sávjának nézettségi versenyét - közölte a TV2.

A csatorna meghosszabbítja a megállapodást Gundel Takács Gáborral, így újra feltűnik a TV2 képernyőjén 2018-ban.

"Ez a produkció valójában nem a táskákról és nem a pénzről szól, hanem emberekről és döntésekről. Nagyon érdekes annak is, aki játszik, de annak is, aki mindezt otthonról követi figyelemmel. Jó volt újra vezetni ezt a műsort, és a visszajelzések azt mutatják, hogy a nézők is kíváncsiak az Áll az alkura. Ezért is vállaltam el nagy örömmel a folytatást" - mondta Gundel Takács Gábor.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója elmondta: a csatorna maximálisan elégedett az Áll az alku nézettségével, így nem volt kérdés a folytatás.

