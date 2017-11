Már csak négy páros maradt az Ázsia Expresszben

Az Ázsia Expressz legfrissebb adásában Laosz fővárosában, Vientiánban küzdöttek a játékosok. Négy pár folytathatja, Fésűs Nelly és Muri Enikő kiesett volna, de felajánlották nekik, hogy játszhatnak tovább – amivel ők azonban nem éltek, Muri elfáradt, nem akarta folytatni.

Az elején az esélyeket latolgatták a versenyzők, az első laoszi hét végén Berki Krisztiánnak és Ambrus Attilának azonban nem volt miért izgulnia, hisz védettséget élveztek. Fésűs Nellynek és Muri Enikőnek, valamint Cseke Katinkának és Pallavicini Zitának már biztosan indulnia kellett a hajszára.

Berkiék Megyeri Csillára és Molnár Zsoltra szavaztak, Kulcsár Edina és Csuti szintén, mivel nem volt más választásuk – ahogyan Megyeriék is csak viszont tudtak szavazni Kulcsárékra. Fésűs hosszan elemezte a taktikájukat, végül ők is és Csekéék is Megyeriékre tették a voksukat, nekik kellett beszállniuk a hajszába.

A párbajozóknak egy háromállomásos küldetésben kellett részt venniük, elsőként a helyi Buddha parkot célozták meg. "I sorry" – próbálkozott Molnár a stoppolással, és fel is vették őket, ahogy Pallavicinit és Csekét is, utóbbi "szopós malacként" könyörögte ki a fuvart.

Fésűsék még mindig a kiindulási pont körül próbáltak stoppolni, amikor Megyeriék már a Buddha parkban rakosgatták a puzzle-t, hogy kitalálják, a több száz szobor közül melyikhez kell menniük. Csekéék nem értették a feladatot, Megyeriéknek kellett elmagyarázniuk, akik aztán először végeztek a helyszínen.

Molnár még a puzzle-t is segített kirakni Csekééknek, amitől Megyeri "agyvérzést akart kapni", Muriék pedig akkor értek a helyszínre, amikor az első helyen álló páros már a következő fuvarért kuncsorgott. "Nem a pillanatnak kell élni, hanem a következő lehetőségnek" – okoskodott Molnár egy platón száguldva a következő állomás felé, jól össze is veszett a párjával.

Csekéék látszólag órákig bolyongtak még a szoborparkban, Katinka már az összeomlás határán állt, Pallavicini viszont arra esküdött, hogy a csatákat higgadtan kell megvívni. "Figyelj, én feladtam" – fakadt sírva Cseke, amikor már Fésűsék is elindultak a következő állomásra.

A második küldetés az volt, hogy az első helyszínen talált ajándékkosarat fel kellett ajánlaniuk egy Buddha-szobornak egy meghatározott templomban, és meg kellett várniuk, amíg leég egy füstölő, szóval volt egy kis türelemjáték is a nagy rohanás közben. "Anyád hogy van?" – ordította Fésűs egy őket elhagyó kocsi után, akiket végül Csekéék is beértek, majd be is előztek.

Csekéék pont váltották Megyeriéket a templomnál, utóbbiak pedig indultak is a harmadik próbatételre, egy olyan virágot kellett szerezniük, amilyet a helyszínen láttak. Indultak is a reggeli piacra, hamar megvették a virágot, miközben Csekéék bohózatba illő módon tuszkolták fel magukat egy platóra egy virágbolt felé.

Fésűsék igen le voltak maradva, akkortájt értek csak a templomba, amikor Megyeriék már visszatértek a kiindulási pontra. "Nehogy már kifogtunk egy ilyen kocsit" – sopánkodott Katinka, miközben Fésűsék úgy okoskodtak, hogy a kiindulási pont környékén veszik meg a virágot, így hamarabb visszaérnek.

A számításuk végül nem vált be, a totál kifáradt Csekéék után értek célba. "Hát, utcsók, de nem baj" – foglalta össze Fésűs. "Ez csak a stoppolásról szólt, ez nekünk nem megy" – tette hozzá, társa, Muri pedig megköszönte az egész csapatnak az élményt. Fésűs Nelly és Muri Enikő hagyta ott a műsort, legalábbis nagyon úgy tűnt.

Ördög Nóra azonban még bement hozzájuk elbúcsúzni, és felajánlotta nekik, hogy "rejtett páros"-ként folytathatják a műsort, azaz úgy kellett volna a többieket követniük, hogy azok ne vegyék észre őket. Muri habozott, neki elege volt, elfáradt, de Fésűs megpróbálta rábeszélni "a jó buli"-ra. Nem sikerült neki, így nélkülük, négy párossal robog tovább az Ázsia Expressz.