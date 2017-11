Meghalt Peter Baldwin tévés rendező, akinek a nevéhez több mint 100 sorozat kötődött, munkáját Emmy-díjjal is jutalmazták.

86 évesen meghalt Peter Baldwin tévés rendező, fia, Drew hálásan emlékezett a Facebookon arra, hogy az utolsó pillanatokat még együtt tudták tölteni:

Baldwin a karrierjét színészként kezdte 1952-ben, benne volt többek között A 17-es fogolytábor-ban és A seriff jelvényé-ben, majd Olaszországba ment, ahol Robert Rossellini, Dino Risi és Francesco Rosi filmjeiben is szerepelt.

Olaszországban próbálta ki magát először a kamera másik oldalán is, Vittorio De Sica asszisztense volt A nő hétszer és a Szeretők című filmeknél. Így szerzett tudását végül 1964-től a tévében kamatoztatta, először a The Dick Van Dyke Show-ba és a The Andy Griffith Show-ba rendezett pár epizódot.

Később olyan sorozatokban közreműködött, mint a The Brady Bunch, a Life With Lucy, az ALF, a Bír-lak, a Sabrina, a tiniboszorkány, a Szerelemhajó. Összesen több mint száz szérián dolgozott, Emmy-díját a The Wonder Years-ért kapta.