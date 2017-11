A zöld hajú Tóth Gabi leelőzte Keresztes Ildikót, Nótár Maryt

Elindult a Sztárban sztár kistestvére, a gyerekekkel (is) készülő show a Super TV2-n. Az első fordulót Tóth Gabi nyerte, és nem csak azért, mert Vera ott ül a zsűriben.

A Sztárban sztár + 1 kicsi első évadja 2016 novembere és 2017 februárja között ment a Super TV2-n, szép nézettséggel, Pál Dénes és Varga Vivien nyerte. Az akkori zsűriből csak ketten maradtak, Ábel Anita és Rákóczi Feri, két helyen csere volt: Csobot Adél és Pély Barna helyére Tóth Vera és Király Viktor érkeztek.

A műsorban nincs kiesés, és mivel a párosok fele gyerekszereplő, nyilván a kritikák sem élesek. Az idei párosok: Hevesi Tamás & Horváth Csenge, Keresztes Ildikó & Lingura Diána, Kocsis Tibor & Zöldi Lara, Kozma Orsi & Ádám Botond, Nagy Adri & Nagy Bogi, Nótár Mary & Radics Jani, Rácz Gergő & Malaczkó Anna, Tóth Gabi & Fodor Erik, Vastag Tamás & Varga Szabolcs, Veréb Tamás & Fodor Eliza.

"Szeretem a gyerekeket és fontosnak tartom, hogy részt vegyek a tehetséggondozásban. Tavaly egy tehetséges fiatal, Farkas Zsolti mellett szerepelhettem, most pedig a másik oldalon ülök majd, ami egy nagy feladat számomra. Mindig is meg akartam ízlelni, milyen lehet a Sztárban Sztár zsűrijének lenni. Most eljött az én pillanatom" - árulta el Tóth Vera a show előtt.

A heti győztes Tóth Gabi és Fodor Erik lett, előbbi kapott egy kis háttértámogatást, amikor az ítészként megszólaló nővére, Vera bejelentette, hogy a húga a legjobb énekesnő szerte az országban. A következő adásban Eros Ramazotti, Tina Turner, Katy Perry és Ricky Martin magyar verziója is színpadra áll.