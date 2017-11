A Trónok harca új szereplője veszélyes lehet egy régi kedvencre

A Trónok harca utolsó évadjában egy bizonyos Sarra is feltűnik, vajon Aryának van oka félni tőle?

A Watchers on the Wall nevű rajongói oldalnál kifigyelték, hogy a Trónok harca utolsó évadjában egy Danielle Galligan nevű színésznő is benne lesz, aki egy Sarra nevű lányt fog játszani – jelent-e azonban ez bármiféle veszélyt a Maisie Williams által játszott Aryára?

Az Arya által megölt Walder Frey unokáját ugyanis pont Sarrának hívják, elképzelhető, hogy most bosszút akar állni nagyapja gyilkosán. Persze az is lehet, hogy Sarra felszabadult Walder halálával, és inkább hálás Aryának; illetve azt a lehetőséget sem szabad elvetni, hogy a Trónok harca univerzumában más is viselheti a Sarra nevet.

Mindenesetre Galligan novemberi Instagram-posztja szerint a Trónok harcá-ba az utolsó évadra több ifjú hölgy is érkezik, úgy néz ki, Emer McDaid és Alice Nokes is benne lesz – ám az ő szerepükről egyelőre annyit sem tudni, mint Galliganéről.