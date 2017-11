Falhoz nyomta, melleit fogdosta - áll a sorozat forgatása

A CBS lépett, ez a szűk két hónapja indult Wisdom of the Crowd kaszáját jelenti. Leállítottak egy sorozatot a szexuális erőszak vádja miatt.

A CBS is komolyan veszi a szexuális erőszak vádját, még ha nem is bizonyítható: ezúttal a Wisdom of the Crowd sorozatra és a komplett stábra van hatással egy ilyen ügy. A széria csak október 1-jén startolt, de máris vége.

A sorozat egyik főszereplője Jeremy Piven, aki többször került a címlapokra mostanában. Mint korábban írtuk, Ariane Bellamar valóságshow-szereplő, a Beverly Hills Nannies egyik arca szerint Jeremy Piven – akkor még a Törtetők sztárja - többször megfogta a kebleit, majd amikor menekülni kezdett, akkor a fenekét markolta meg, a tükörbe nézett, és megállapította, hogy „szép pár lennének együtt." A nő szerint Piven kétszer volt erőszakosan nyomulós, egyszer forgatáson kívül, egyszer a díszletben. A színész mindent tagadott.

Később még három nő vádolta erőszakos nyomulással, köztük Anastasia Taneie, aki szerint sarokba szorította őt a színész, falhoz nyomta, melleit fogdosta és alul is tapogatta.

A sorozat 13 epizódos megrendelést kapott korábban, állítólag az mind lemegy majd a tévében, de újabb adagot már nem kér a tévétársaság.