Őrizetbe vettek egy férfit az eltűnt VV Fanni ügyében

Az őrizetbe vett egy férfi előzetes letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség.

Mint korábban írtuk, egy hete nyoma sincs a Való Világ hetedik évadjában látott lánynak. Fanni közel 100 napot volt játékban, a reality után pedig erotikus munkákat vállalt.

November 27-én őrizetbe vettek egy férfit Fanni eltűnése kapcsán – tudta meg a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányság komunnikációs osztályától. Az információt később a Fővárosi Főügyészség is megerősítette. "A nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatott ki és őrizetbe vett egy férfit, akinek a Fővárosi Főügyészség az előzetes letartóztatását indítványozta. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően a férfit előzetes letartóztatásba helyezte" - közölte a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

Elég zavaros és ijesztő az ügy. A lány SIM-kártyákat ragasztott a szekrény hátuljára, a papírjait, pénzét és a titkos kis fekete noteszét – amelyben a kuncsaftok címét és a randik időpontját rögzítette –, pedig elásta a kertben. Fanni úgy távozott, hogy imádott kutyáit is felügyelet nélkül hagyta és a világítás is bekapcsolva maradt - írta a lap. Fanni egy ismerőse arról számolt be, hogy több stricitől és prostituálttól is kapott fenyegetést a lány eltűnése előtt.

Előkerült volna?

A Bors azt állítja, hogy utolérte telefonon az eltűnt személyként számon tartott VV Fannit. A lány információik szerint jelenleg Frankfurt mellett, Rüsselsheimben tartózkodik. "A beszélgetésről készült hangfelvételt megmutattuk az édesanyjának, aki először azt mondta, hogy nem az ő lánya szólt bele a vonal túlsó végéről, de miután egy másik felvétellel összehasonlítottuk, bebizonyosodott, hogy a két hang egy személyt takar" - írják.