Vergődő sorozatba ment szegény született feleség

Az új Dynasty (Dinasztia) leigazolta Nicollette Sheridant.

Nem megy túl fényes nézettséggel a feltámasztott Dynasty, benézett 800 ezer néző alá is - ami az USA-ban, ahol tavaly 323 millión éltek, elég szerény szám. Ennek ellenére három hete a CW berendelte a teljes évadot, még 9 epizódot az eredeti 13 mellé.

Most a számos sorozatban, így a Született feleségekben is látott, 54 évesen is fiatalos Nicollette Sherdiannek kell összekapnia magát, hátha vele javulnak a nézettségi mutatók – ő ugyanis a friss igazolás.