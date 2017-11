Christina Riccit elmegyógyintézetbe zárják

Életrajzi tévéfilm készül az első oknyomozó újságírónak tartott Nellie Blyról, Christina Ricci fogja játszani.

Az annak idején az Addams Family-ben megismert Christina Ricci fogja játszani a Lifetime életrajzi filmjében Nellie Blyt, akit az első oknyomozó újságírónak tartanak.

Az 1880-as években Bly még arra is képes volt, hogy őrültnek tettesse magát, hogy belülről írhasson riportot New York hírhedt elmegyógyintézetéről, a Blackwellről – leleplező cikkei hatására egyébként javultak is az ápoltak körülményei.

Élményeit könyv formájában is megírta, ebből már 2015-ben született egy film 10 Days in a Madhouse címmel, abban Caroline Barry játszotta az újságírónőt.

A mostani projektben a Transparent-ben látott Judith Light és a Bosszú színésze, Josh Bowman is szerepel, a végeredeményt várhatóan jövőre láthatjuk a képernyőn.