"Szeretném, ha a nézők látnák, milyen fantasztikus personalitá, ami bennem van" – mondta a minap a magyar médiába visszatérő Staller Ilona, aki annak ellenére, hogy beutazta a fél világot, a dangeroust is dándzserossznak ejti. Hogyan kezdődött nem mindennapi pornókarrierje, mivel bőszítette fel az olaszokat, miért küldtek neki ürüléket postán, és ki akarta felrobbantani? Cikksorozatunk első része.

66 éves, 1951 novemberében született. Apja elhagyta a családot, anyja nevelte. Gyorsan bedobta a mélyvízbe, mert 13 éves volt, amikor először fotózták. „Egy augusztusi reggel anyám hívott, és kérte, hogy vetkőzzek le teljesen meztelenre. Tenyeréből egy szabócentit gurított ki. Először a fejem kerületét mérte meg, aztán a mell-, derék- és csípőbőség következett" – emlékezett. Anyja küldte el képeit egy manökenügynökségnek, ő indította el a pályán. (Időközben a manöken szó itthon csendben kimúlt, helyére a modell lépett.)

Egy parkban ült, amikor megismerkedett egy olasz férfival, hozzá is ment hamar. „Egy kis ideig hűséges szeretője voltam, és jól behálóztam szegényt. Végül, amikor már jól megpuhítottam, javasoltam, hogy házasodjunk össze. A ceremónia rövid volt. Egy kicsit tényleg lehetett volna fényesebb" – vélekedett. Gyorsan elvált, de lett nyugati útlevele. Még bőven a rendszerváltás előtt vagyunk, ekkor nagy érték volt egy olasz passzport.

Milánóba utazott, utána Rómába, kinn hamar befutott. „Egy rádióinterjúban egyszer azt találtam mondani, hogy akár tigrist is szívesen tartanék. Még aznap este három úriember is becsöngetett hozzám két tigrissel és egy oroszlánnal" – mesélte. Hogy ebből mennyi az igaz, mindenki maga eldöntheti.

A pornóiparban jártas Riccardo Schicchi segítségével és a Voulez-vous coucher avec moi? című műsorral futott be, ezt a Radio Luna adta. Első pornófilmje 1975-ös, Gloria Guida volt benne a leszbikus partnere. Playboy címlapra 1988-ig kellett várnia, akkor az argentin kiadásra került, itthon 2005-ben volt borítón.

Hongkongban szexfilmet forgatott, de volt ott valami zavaros kikötözős sztorija is, amikor halálfélelme volt. „Forgattam ott egy filmet. Emmánuel volt a címe, pontosabban Sárga Emmánuel. Erotikus film volt, nem pornó. Én voltam a második női főszereplő. Két és fél hét volt a forgatási idő" – mondta.

„Foggiában, imádóim megostromolták az ottani rádiószékházát, mert azt hitték, hogy én is bent vagyok. Mindenáron látni akarták azt az Ilona Stallert, aki akkor még nem a Cicciolina volt" - emlékezett. Szerinte egész Itália ismerte, és nem is úszta meg támadások nélkül: „Csak úgy záporoztak rám a vádak, a perek szeméremsértésért, s az újságok egyre több riportot közöltek ezekről. A legrázósabb fotóimat hozták le."

A Cicciolina és a szerelem című filmje hatalmasat bukott, és még a joggal is meggyűlt a baja rádióműsorai miatt. „A filmet a bemutató után hamarosan be is tiltották. Engem pedig újra beidéztek, és három hónapi felfüggesztett börtönre ítéltek."

Volt olyan erotikus, már-már pornóelőadás, amit négyezerszer mutatott be. „Műsoros estjeimet a legnagyobb éjszakai mulatókban mutattam be, Bolognában, Ferrarában és Modenában. Az éjszakai élet és a show-biznisz minden nagy személyisége ott volt a premierjeimen. Nehéz lenne elmesélni azt a sok furcsa történetet, amit közben megéltem."

Nem csoda, hogy cikkeztek róla politikai karrierje indulásánál, erre itt egy bresciai történet: „Szokás szerint - és hogy minél több embert vonzzak - teljesen meztelenül érkeztem. Ismét letartóztattak, és bevittek a gyűjtőfogházba. És már megint eljárás indult ellenem! Bűn volt ezt tenni velem, mert megakadályoztak abban, hogy humanitárius célból pénzt gyűjthessek."

