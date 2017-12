Mit vegyünk egy sorozatfüggőnek karácsonyra?

Mit szólna karácsonyra egy Agymenők ihlette társasjátékhoz vagy a Star Trek: Discovery logójával díszített kapucnis pulcsihoz? Vagy inkább a The Walking Dead Daryljének fényénél olvasgatna? Family Guy-os zokniban, a Trónok harca felespoharaiból iszogatná a tojáslikőrt? Adunk pár ötletet, hogy mivel lepje meg karácsonyra sorozatfüggő szeretteit, barátait, esetleg önmagát.

Pár éve még simán elintézhettük volna a bevásárlást azzal, hogy szétnézünk a DVD-k és Blu-rayek piacán, de egyrészt ma már alig néz valaki DVD-t, másrészt kevés az értékelhető kiadvány is, egyre kevesebb sorozat jelenik meg ilyen formában.

Persze a gyűjtők valószínűleg így is örülnek egy-egy darabnak, főleg a díszdobozos kiadások mutatnak jól a polcon – például a Trónok harca eddigi hét évadja egyben, összesen 35 lemezen.

A friss sorozatok közül megjelent vagy nemsokára megjelenik a Szívek szállodája – Egy év az életünkből, a Hatalmas kis hazugságok, a Halálos fegyver első évadja, valamint díszdobozban a Westworld, aminél az extrák között még bakiparádét is találunk.

Itthon jobbára a tévés újságírók jutnak hozzá – promóajándékként – egy-egy sorozatos cucchoz, de ha egy kicsit kutakodunk a neten, magunk is vehetünk vagy készíttethetünk olyan bögrét vagy pólót, amely családtagunk vagy ismerősünk kedvenc szériáját idézi meg. Itt van például egy bögre A mentalista rajongóinak, a Trónok harca témájában pedig igen széles a ruhakínálat.

Érdemes szétnézni az amerikai csatornáknál

A nagyobb amerikai tévécsatornák honlapjára is érdemes ellátogatni, szinte mindegyik társaságnak van ugyanis webshopja, ahol a műsoraihoz kapcsolódó termékeket árulja. Igaz, a szállítás itt kicsit megdobja a költségeket, ettől függetlenül azonban mindenki válogathat a pénztárcájához mérten, már pár dollárért is hozzá lehet jutni jópofa cuccokhoz.

A CBS webshopjából többek között az Agymenők rajongóinak válogathatunk ajándékokat, a cikk írásakor például épp 70 százalékos kedvezmény volt ezekre a menő termoszokra. Jóval borsosabb áron – 210 dollárért – a főszereplő is a miénk lehet többféle akciófigura formájában, barátnőnket bazingás felsővel lephetjük meg, barátainkkal pedig együtt monopolyzhatunk a sorozat ihlette társasjátékkal.

Az NCIS rajongói közül ki ne örülne egy ilyen mellénynek? A Star Trek: Discovery híveinek pedig minimum egy ilyen kapucnis pulcsi dukál, ami alatt egy pólóval akár a melegbüszkeséget is hirdetheti az ember – utalva arra, hogy a sorozatban több mint 50 év után megjelent az első meleg karakter.

A Fox webáruházában többek között vicces zoknikat is vásárolhatunk Family Guy-rajongó öcsénknek, a Bob burgerfalodájá-ért bolonduló családtagunk pedig ezentúl akár egy ilyen szuper gyapjútakaróba bugyolálva nézheti kedvenc epizódjait. A Foxnál a Buffy, a vámpírok réme 20. évfordulójára is kijött pár termék, például telefontok, notesz.

Az NBC oldalán is van pár klasszikus sorozathoz kötődő cucc, Knight Rider-es ruhák és a Jóbarátok ihlette termékek között is válogathatunk. Persze akadnak újabb darabok, egy Ninja Warrior-logóval díszített pénztárca a rokon saját nevével, vagy egy Will és Grace-es laposüveg is jól mutathat a fa alatt.

Az HBO webshopjában remek szűrő is működik, aminek segítségével akár nemek szerint is nézelődhetünk – mármint hogy férfinak vagy nőnek szeretnénk-e vásárolni –, de árkategóriák szerint is böngészhetünk. Itt természetesen a Trónok harcá-hoz köthető termékek a legnépszerűbbek, melyik rajongó ne áhítozna egy ilyen színezőkönyvre vagy egy ilyen felespohárkészletre? A szilveszteri bulin pedig tutira bejönne mindenkinél ez a maszk!

Napjaink másik népszerű sorozatához, a The Walking Dead-hez kapcsolódó cuccokért már az AMC webáruházába kell ellátogatnunk, kedvenc háziasszonyunknak itt kaphatunk csípősszósz-válogatást, de biztosan van olyan ismerősünk is, aki szívesen olvasgatna egy Darylt ábrázoló asztali lámpa fényénél.

Igazán értékes dolgokba is bele lehet futni: lapozzon, a 2. oldalon adunk még tippeket!