Kiss Ramónának nagy a feje, Puskás Petit nem értik

Csak humorral bírják elviselni a kommentelőket a Celeb vagyok, ments ki innen műsorvezetői. A cikk alján szavazzon!

Puskás Peti nem sokat lazított az elmúlt napokban: az X-Faktor stábbulija után repülőre szállt, utazott egy napot, majd élő adásban találta magát. A Reggeliben elmondta, hogy az első élő adás után kicsit ünnepeltek, de „rengeteg munka van, lazításra nem volt lehetőség."

Az időjárás nem volt kegyes a játékosokkal, hűvös volt, esett is éjjel (a szabadban alszanak, tető nincs), Anger Zsolt pedig „nem annyira volt humoránál" Puskás szerint.

„A kommentelők pedig sokat emlegetnek minket. Kapunk hideget-meleget, de inkább hideget" – mondta. Egyszer azzal tréfálkozott, hogy Kabát Péter hatszázszoros magyar válogatott, de a Facebookon beszóltak neki, mondván, fogalma sincs a fociról. Puskás szerint az iróniát nem értette a kedves tévéző: „Nincs mindenki egy hullámhosszon velem" – vélekedett.

Kiss Ramóna is kapott jó pár kritikát már az X-Faktor alatt, és most is: „Azt írják, hogy nagy a fejem!" – sopánkodott a volt Barátok közt-szereplő.

De nincs ideje ilyesmin morfondírozni, mert nem nyaralni vitte ki az RTL: „Az applikáción lehet szavazni, ki menjen bátorságpróbára. Ez mindig délben zárul, akkor lemegyünk a celebekhez, elmondjuk nekik a hírt. Elvisszük őket a próbára, és ezzel elmegy a délután" – mesélt a napi rutinról.